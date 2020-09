Dal Portogallo - Sporting-Napoli a rischio | positivi isolati | i portoghesi vogliono giocare

matteosalvinimi : Dal Portogallo alla Toscana, oggi con André Ventura, leader di @PartidoCHEGA, alleato della Lega nel gruppo… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Dal Portogallo - Sporting-Napoli a rischio, ma i portoghesi vogliono giocare - news24_napoli : Dal Portogallo – Si attendono gli esiti degli ultimi tamponi per… - tuttonapoli : Dal Portogallo - Sporting-Napoli a rischio, ma i portoghesi vogliono giocare - Paroladeltifoso : Dal Portogallo – Napoli-Sporting ancora in bilico: scelta definitiva dopo gli ultimi tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Portogallo

A sette giorni dall’esordio in campionato, la nuova Juventus di Andrea Pirlo vince il primo (e unico) test pre-stagionale battendo il Novara 5-0. Campioni d’Italia che vanno in vantaggio con un destro ...TORINO - Senza Dybala, De Ligt e Bernardeschi, ma con Cristiano Ronaldo e Kulusevski già in forma campionato. L’intesa tra i due sembra palese e s’è vista nel primo tempo del test che la Juventus ha v ...