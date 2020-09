Da Hakimi al Gran Muftì, nell'Islam finisce il freddo da cani (Di domenica 13 settembre 2020) AGI - L'Islam potrebbe superare la diffidenza con cui ha storicamente guardato ai cani: lo dimostrano le recenti aperture, anche dottrinali, verso i fedeli che scelgono di tenersi un Fido in casa. L'ultimo caso alla ribalta della cronaca è stato quello del calciatore Achraf Hakimi, il 22enne centrocampista arrivato all'Inter dal Borussia Dortmund. Nato in Spagna da una coppia marocchina e musulmano praticante, Hakimi non ha esitato a raccontare il suo amore per i cani nel video di presentazione che il club nerazzurro ha postato su Tik Tok. Alcuni follower su Instagram gli hanno fatto notare la presunta incongruenza commentando una foto dello scorso dicembre in cui porta a spasso il suo Labrador. “Il cane è haram”, vietato, hanno scritto secchi. Ma il talento marocchino scoperto dal Real Madrid non se ne cura e ... Leggi su agi (Di domenica 13 settembre 2020) AGI - L'potrebbe superare la diffidenza con cui ha storicamente guardato ai cani: lo dimostrano le recenti aperture, anche dottrinali, verso i fedeli che scelgono di tenersi un Fido in casa. L'ultimo caso alla ribalta della cronaca è stato quello del calciatore Achraf, il 22enne centrocampista arrivato all'Inter dal Borussia Dortmund. Nato in Spagna da una coppia marocchina e musulmano praticante,non ha esitato a raccontare il suo amore per i cani nel video di presentazione che il club nerazzurro ha postato su Tik Tok. Alcuni follower su Instagram gli hanno fatto notare la presunta incongruenza commentando una foto dello scorso dicembre in cui porta a spasso il suo Labrador. “Il cane è haram”, vietato, hanno scritto secchi. Ma il talento marocchino scoperto dal Real Madrid non se ne cura e ...

