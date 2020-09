Cristiano Ronaldo dopo l’amichevole contro il Novara: “Ottime sensazioni” (Di domenica 13 settembre 2020) Test positivo per la nuova Juventus di Andrea Pirlo contro il Novara. I bianconeri vincono agilmente per 5-0 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo, Ramsey, Pjaca e la doppietta di Portanova. Buona prestazione dello statunitense McKennie che si è fatto notare per un atletismo e freschezza fisica.CR7 IN GOL contro IL Novara: "OTTIME SENSAZIONI"caption id="attachment 1021327" align="alignnone" width="300" Cristiano Ronaldo (Instagram Ronaldo)/captionNell'amichevole la Juventus ha sfoggiato la nuova maglia arancione e il primo a segnare è stato CR7. Il portoghese dopo il match ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti della partita aggiungendo una didascalia che esprime il suo feeling con la squadra: ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 settembre 2020) Test positivo per la nuova Juventus di Andrea Pirloil. I bianconeri vincono agilmente per 5-0 grazie alle reti di, Ramsey, Pjaca e la doppietta di Portanova. Buona prestazione dello statunitense McKennie che si è fatto notare per un atletismo e freschezza fisica.CR7 IN GOLIL: "OTTIME SENSAZIONI"caption id="attachment 1021327" align="alignnone" width="300"(Instagram)/captionNell'amichevole la Juventus ha sfoggiato la nuova maglia arancione e il primo a segnare è stato CR7. Il portogheseil match ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti della partita aggiungendo una didascalia che esprime il suo feeling con la squadra: ...

