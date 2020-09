Cristiana Capotondi | i 40 anni dell’attrice romana

Leggi su newsmondo

(Di domenica 13 settembre 2020) Nata a Roma il 13 settembre 1980,è una delle attrici italiane più importanti, con già alle spalle decine di pellicole. Tanti auguri a! L’attrice è infatti nata a Roma il 13 settembre 1980. Sin da ragazza si avvicina al mondo della recitazione: nel 1992 appare in due spot pubblicitari per la tv italiana (Tegolino del Mulino Bianco e Kinder Colazione Più) e in uno spot pubblicitario per la tv tedesca. Il debutto al cinema Nel 1995 debutta al cinema nella commedia “Vacanze di Natale ’95“, in cui presta il volto a una ragazza (figlia del personaggio di Massimo Boldi) che si innamora del celebre attore Luke Perry (il quale interpreta se stesso); quindi, è diretta addirittura da NLoy in ...