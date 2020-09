Cristiana Capotondi | 40 anni da eterna ragazzina innamorata

(Di domenica 13 settembre 2020) Nei giorni scorsi, sfilando sul red carpet di Venezia 77, con la sua bellezza fresca e naturale Cristiana Capotondi ha incantato tutti. Difficile credere, con quel viso da eterna ragazzina, che l’attrice nata Roma il 13 settembre 1980 oggi compia 40 anni. E infatti sembra «assurdo» pure a lei. Perché «nascondo un Puer aeternus». Nessun timore, però. «Anzi: il tempo mi ha dato la pace, mi sono calmata». Da ragazzina, quando ha iniziato a recitare (ha esordito a soli 13 anni in alcuni spot e nella serie tv Amico mio), la chiamavano «Attila: il flagello di dio. Ero irruenta e vivace e credo di essere stata una figlia molto faticosa».

Il debutto in tv da bambina, la passione il calcio, l'amore con Andrea Pezzi, la libertà di non volere figli (non subito, almeno). Ritratto di una neoquarantenne con la freschezza da eterna ragazzina ...