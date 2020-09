Cristiana Capotondi | 40 anni da eterna ragazzina | innamorata

(Di domenica 13 settembre 2020) « Quando ho visto giocare Andrea per la prima volta l'ho amato da morire , ho avuto la conferma che fosse la persona giusta: ha un tocco di palla meraviglioso!», ha raccontato ridendo alla Gazzetta ...

zazoomblog : I 40 anni di Cristiana Capotondi testimonial da sempre della bellezza acqua e sapone - #Cristiana #Capotondi… - occhio_notizie : Tanti auguri a Cristiana Capotondi che oggi compie gli anni! #13settembre #accaddeoggi - darlaspesso : Davvero? Tanti auguri a Cristiana Capotondi: l'attrice compie 40 anni - Moda - - zazoomblog : Buon compleanno Arturo Parisi Paola Lucarini Cristiana Capotondi… - #compleanno #Arturo #Parisi #Paola - DRepubblicait : Tanti auguri a Cristiana Capotondi: l'attrice compie 40 anni [aggiornamento delle 01:45] -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiana Capotondi

Vanity Fair Italia

Sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia il suo bellissimo wavy bob ha fatto pronunciare «sì, lo voglio» a tutte le beautyhaolic. Ma Cristiana Capotondi, 40 anni il 13 settembre, è anche d ...Il debutto in tv da bambina, la passione il calcio, l'amore con Andrea Pezzi, la libertà di non volere figli (non subito, almeno). Ritratto di una neoquarantenne con la freschezza da eterna ragazzina ...