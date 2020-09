Covid19 | famiglia dalla Sardegna al Bioparco di Roma | vietato l’ingresso per rischio contagio

(Di domenica 13 settembre 2020) Unaprovenienteè stata respinta all’ingresso deldiper ilda. La Repubblica riporta anche la giustificazione dei dipendenti dello zoo. Secondo il personale, una delibera della Regione Lazio paragonerebbe laai paesi vietati come Grecia,nia, Croazia e Malta. Per questo motivo, l’ingresso al… L'articoloaldil’ingresso perproviene da www.inews24.it.

circusfans_ita : Zoppè il circo italiano di famiglia La storiaIl Circo Zoppè è nato da umili origini più di 175 anni fa per diventar… - Pasqual01029538 : RT @gbarbacetto: 'Noi siamo pronti', dicono all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ma i medici di famiglia: 'Oggi è peggio che a febbraio,… - Fra7russo : ?? Confesercenti: in 6 mesi 'spariti' 2.300 euro a famiglia #economia #COVID19 - DiFlorioAlessio : RT @gbarbacetto: 'Noi siamo pronti', dicono all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ma i medici di famiglia: 'Oggi è peggio che a febbraio,… - giufra555 : RT @gbarbacetto: 'Noi siamo pronti', dicono all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ma i medici di famiglia: 'Oggi è peggio che a febbraio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid19 famiglia

Inews24

In riferimento all’osservazione mossa da più parti circa la quarantena per 14 giorni senza tampone per i compagni di classe di un alunno riscontrato positivo, Regione Liguria precisa che si tratta di ...In riferimento all’osservazione mossa da più parti circa la quarantena per 14 giorni senza tampone per i compagni di classe di un alunno riscontrato positivo, Regione Liguria precisa che si tratta di ...