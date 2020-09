Covid, “Venite dalla Sardegna”: Bioparco di Roma vietato per una famiglia (Di domenica 13 settembre 2020) Il Bioparco di Roma ha fermato una famiglia proveniente dalla Sardegna, a causa delle norme anti coronavirus: “Ci siamo rimasti male” L’episodio a fine agosto, nel Bioparco di Roma. Protagonisti della disavventura una famiglia di Sanluri, rimasti bloccati all’ingresso del Bioparco. Agostina Mancosu, insieme al compagno e ai suoi due figli, si trovava in vacanza a Roma. Davanti alla biglietteria del parco, la donna in procinto di acuistare i biglietti, si è trovata a dover compilare un modulo di autocertificazione abbastanza discutibile. Secondo gli addetti, l’ingresso sarebbe stato vietato ai provenienti da Croazia, Spagna, Malta, Grecia e dalla Regione Sardegna. La ... Leggi su bloglive (Di domenica 13 settembre 2020) Ildiha fermato unaprovenienteSardegna, a causa delle norme anti coronavirus: “Ci siamo rimasti male” L’episodio a fine agosto, neldi. Protagonisti della disavventura unadi Sanluri, rimasti bloccati all’ingresso del. Agostina Mancosu, insieme al compagno e ai suoi due figli, si trovava in vacanza a. Davanti alla biglietteria del parco, la donna in procinto di acuistare i biglietti, si è trovata a dover compilare un modulo di autocertificazione abbastanza discutibile. Secondo gli addetti, l’ingresso sarebbe statoai provenienti da Croazia, Spagna, Malta, Grecia eRegione Sardegna. La ...

