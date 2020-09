Covid, lieve aumento dei contagi in Campania: il bollettino odierno (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 122 i nuovi positivi al Covid-19 registrati oggi in Campania. Un dato in crescita rispetto a quello di 24 ore fa (103). Di seguito, i dati forniti dall’ufficio di crisi della Regione: Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 122 Tamponi del giorno: 4.236 Totale positivi: 9.125 Totale tamponi: 498.723 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 451 Guariti del giorno: 79 Totale guariti: 4.733 (di cui 4.729 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). * Di cui 18 casi di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 122 i nuovi positivi al-19 registrati oggi in. Un dato in crescita rispetto a quello di 24 ore fa (103). Di seguito, i dati forniti dall’ufficio di crisi della Regione: Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 122 Tamponi del giorno: 4.236 Totale positivi: 9.125 Totale tamponi: 498.723 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 451 Guariti del giorno: 79 Totale guariti: 4.733 (di cui 4.729 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). * Di cui 18 casi di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

