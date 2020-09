Covid-19 in Campania, Vincenzo De Luca apre ad un nuovo rinvio dell’apertura delle scuole (Di domenica 13 settembre 2020) Nella Regione Campania tiene banco l’apertura delle scuole. Il Presidente Vincenzo De Luca, infatti, potrebbe anche annunciare un nuovo slittamento dell’inizio dell’anno scolastico 2020/21, già rinviato al 24 settembre. Il governatore campano ha lanciato il suo messaggio. “Apertura scuole? Oggi no. Il 24 settembre non so. Non sappiamo quanti banchi siano arrivati ad oggi, né quanti siano i docenti“. … L'articolo Covid-19 in Campania, Vincenzo De Luca apre ad un nuovo rinvio dell’apertura delle scuole Leggi su dailynews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Nella Regionetiene banco l’apertura. Il PresidenteDe, infatti, potrebbe anche annunciare unslittamento dell’inizio dell’anno scolastico 2020/21, già rinviato al 24 settembre. Il governatore campano ha lanciato il suo messaggio. “Apertura? Oggi no. Il 24 settembre non so. Non sappiamo quanti banchi siano arrivati ad oggi, né quanti siano i docenti“. … L'articolo-19 inDead undell’apertura

Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia +9 in terapia intensiva e picco di casi in Campania #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Covid: Napoli, chiuso il pronto soccorso del #Cardarelli. Dopo arrivo pazienti positivi. Riaprirà dopo sanificazio… - MarcoKris87 : @Adnkronos In Campania spiagge libere e lidi erano così pienoe di turisti che non sono quasi mai riuscito ad entrar… - acamilli : RT @1205fiorella: #Toninelli attacca la sanità della Campania a guida del presidente @VincenzoDeLuca Spero gli arriverà una risposta a stre… -