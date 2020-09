Covid-19 altri 1458 nuovi positivi, ma ricoveri e terapie intensive crescono ancora (Di domenica 13 settembre 2020) Una situazione stazionaria ma la preoccupazione c'è perché siamo di fronte a una lenta ma continua crescita. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati altri 1.458 casi di coronavirus, in lieve ... Leggi su globalist (Di domenica 13 settembre 2020) Una situazione stazionaria ma la preoccupazione c'è perché siamo di fronte a una lenta ma continua crescita. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati1.458 casi di coronavirus, in lieve ...

Adnkronos : #Covid, #Speranza: 'A fine inverno saremo salvi' - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - ZZiliani : Colpa del Covid insomma. Eppure il Bayern, che ha comprato Davies a 10, Goretzka a 0, Gnabry a 8, Kimmich a 8,5, Co… - gvnppl : RT @Tg3web: Nuove accuse alla gestione dell'emergenza covid arrivano da Bergamo, dai parenti delle vittime che presenteranno presto altri d… - cafifal : RT @fanpage: “I migranti non portano il Covid. È ovvio che non l’abbiano portato i barconi, ma in una situazione già delicata non mi sembra… -