Così nacque il gol alla Del Piero: 25 anni fa la magia che ammutolì il Westfalenstadion (Di domenica 13 settembre 2020) Il fumo sale sinuoso fino a nascondere la faccia di Marcello Lippi. Le telecamere riescono a catturare soltanto i suoi occhi. Sono seri e sagittati. Ma, soprattutto, preoccupati. Perché in quella sera del 13 settembre 1995 la Juventus sta giocando una partita decisamente complicata. Il cielo sopra il Westfalenstadion ha il colore della ghisa. E non fa altro che sputare freddi goccioloni sulla testa dei giocatori. Il Borussia Dortmund ha impiegato appena trentasei secondi per passare in vantaggio. Andreas Möller ha raccolto il pallone dopo uno scarabocchio della difesa bianconera e ha calciato di sinistro. Il tiro è forte, ma anche centrale e innocuo. Solo che la domenica precedente Peruzzi si era scontrato con Di Francesco e aveva riportato una piccola frattura al naso. Così quando vede il pallone che vola verso la sua faccia, il portiere va in ...

