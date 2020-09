Coronavirus | Speranza | ' Dobbiamo resistere altri sei mesi Dopo l' inverno vedremo la luce'

(Di domenica 13 settembre 2020) 'almenoseicon le misure contro il ,l'autunno e l'la'. , ministro della Salute, fa il punto sulla situazione epidemiologica in Italia ma anche ...

"Dobbiamo resistere altri sei mesi. A fine inverno saremo salvi". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, che si è detto, tra l'altro, "molto" soddisfatto dalla ripresa della speriment ...Pubblichiamo l’intervento del prefetto Attilio Visconti letto in occasione della messa celebrata in piazza Duomo domenica 13 settembre alle 10 del mattino in ricordo delle vittime Covid. Cerimonia ten ...