Coronavirus, Papa Francesco effettua il test sierologico: ecco l’esito (Di domenica 13 settembre 2020) Papa Francesco aveva incontrato il cardinale Luis Tagle, risultato positivo al Coronavirus. Il Santo Padre ha effettuato il test sierologico. Questo il risultato. La curva dei contagi da Coronavirus continua a salire in modo esponenziale in tutto il mondo. In Paesi come Stati Uniti e India la situazione è grave, mentre in Europa, anche se … L'articolo Coronavirus, Papa Francesco effettua il test sierologico: ecco l’esito proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 13 settembre 2020)aveva incontrato il cardinale Luis Tagle, risultato positivo al. Il Santo Padre hato il. Questo il risultato. La curva dei contagi dacontinua a salire in modo esponenziale in tutto il mondo. In Paesi come Stati Uniti e India la situazione è grave, mentre in Europa, anche se … L'articoloill’esito proviene da www.inews24.it.

elcomerciocom : Un cardenal filipino cercano al papa Francisco da positivo al coronavirus - vaticannews_it : #12settembre #Nelmondo #Madagascar Riaprono al culto le chiese ad #Antananarivo @Oikoumene invita a pregare on line… - PiazzapulitaLA7 : La testimonianza di Asia Marchesi: 'Mio papà morto per coronavirus, oggi combatto contro il negazionismo'… - aurapara : RT @piersar62: I globalisti ce lo dicono chiaramente in faccia: Il papà di Netflix Reed Hastings senza filtri 'il #coronavirus è stato un… - Cesare_Baronio : RT @piersar62: I globalisti ce lo dicono chiaramente in faccia: Il papà di Netflix Reed Hastings senza filtri 'il #coronavirus è stato un… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Papa Coronavirus in Vaticano, Papa Francesco negativo al test sierologico Il Faro Online "Sta per suonare la campanella ma quanti dubbi"

I giorni del rientro sui banchi al tempo del Coronavirus, oltre che carichi di regole, sono pieni di polemiche. Come a Ponte a Egola dove un gruppo di genitori è sul piede di guerra. "Dal giorno in cu ...

Anziana muore durante corsa in ospedale, la figlia: "Qualcuno le ha rubato le fedi nuziali"

Prima il dolore per la perdita della propria mamma, poi l'amarezza per la scoperta di un furto perpetrato proprio ai danni dell'anziana negli ultimi istanti di vita. E' quanto racconta a PalermoToday ...

I giorni del rientro sui banchi al tempo del Coronavirus, oltre che carichi di regole, sono pieni di polemiche. Come a Ponte a Egola dove un gruppo di genitori è sul piede di guerra. "Dal giorno in cu ...Prima il dolore per la perdita della propria mamma, poi l'amarezza per la scoperta di un furto perpetrato proprio ai danni dell'anziana negli ultimi istanti di vita. E' quanto racconta a PalermoToday ...