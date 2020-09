Coronavirus mondo, in Israele "tre settimane di lockdown". Francia, oltre 7mila nuovi casi (Di domenica 13 settembre 2020) I positivi al Coronavirus nel mondo sono arrivati a 28 milioni e 808 mila casi. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, il Covid-19 è responsabile o concausa della morte di oltre ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) I positivi alnelsono arrivati a 28 milioni e 808 mila. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, il Covid-19 è responsabile o concausa della morte di...

