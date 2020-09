Coronavirus mondo, in Francia altri 7mila nuovi casi. Israele, "Tre settimane di lockdown" (Di domenica 13 settembre 2020) I positivi al Coronavirus nel mondo sono arrivati a 28 milioni e 808 mila casi. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, il Covid-19 è responsabile o concausa della morte di oltre ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) I positivi alnelsono arrivati a 28 milioni e 808 mila. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, il Covid-19 è responsabile o concausa della morte di oltre ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia più di 10mila contagi in 24 ore: è la prima volta dall'inizio della pandemia #coronavirus… - Agenzia_Ansa : In Israele torna il lockdown, in Francia quarantena a 7 giorni #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia 9.406 nuovi casi e 80 morti nelle ultime 24 ore #coronavirus - marinacor91 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 7.193 nuovi contagi in Francia nelle ultime 24 ore #Coronavirus - fisco24_info : Coronavirus: in Israele lockdown per almeno tre settimane: Ma spazio ad alcune attività economiche -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mondo Coronavirus mondo, il cancelliere austriaco: "E' iniziata la seconda ondata". Proteste anti-lockdown in Australia la Repubblica Coronavirus, il docente di virologia: “Virus ormai endemico, circolerà come il raffreddore”

Secondo l’esperto di virologia Giorgio Palù il Coronavirus è diventato ormai endemico nella specie umana e “circolerà come circola il virus del raffreddore” Il Coronavirus potrebbe, indipendentemente ...

Coronavirus in Calabria, bollettino Regione 13 Settembre. I casi

Catanzaro: 12 in reparto; 29 in isolamento domiciliare; 187 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 13 in reparto; 3 in terapia intensiva; 90 in isolamento domiciliare; 461 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabri ...

Secondo l’esperto di virologia Giorgio Palù il Coronavirus è diventato ormai endemico nella specie umana e “circolerà come circola il virus del raffreddore” Il Coronavirus potrebbe, indipendentemente ...Catanzaro: 12 in reparto; 29 in isolamento domiciliare; 187 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 13 in reparto; 3 in terapia intensiva; 90 in isolamento domiciliare; 461 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabri ...