Coronavirus, Massimo Galli: “Non siamo pronti sul fronte sicurezza, fare il massimo senza corse” (Di domenica 13 settembre 2020) Che cosa rischiamo riaprendo le scuole? “Posso dire che non aprendole rischiamo di rinunciare ad uno dei caposaldi fondamentali del vivere civile. Non siamo affatto pronti sul fronte della sicurezza e non lo saremmo stati neanche fra tre mesi. Questo vuol dire non fare le corse, ma cercare di fare il massimo possibile”. Così massimo Galli, direttore Malattie infettive dell’Ospedale ‘L. Sacco’ di Milano, allo speciale ‘L’Aria che tira’ su La7. “Non puoi pensare di piazzare un ragazzino con la mascherina per più di mezzora continuativa”, ha aggiunto. “Meno banchi e più test, meno banchi e più ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) Che cosa rischiamo riaprendo le scuole? “Posso dire che non aprendole rischiamo di rinunciare ad uno dei caposaldi fondamentali del vivere civile. Nonaffattosuldellae non lo saremmo stati neanche fra tre mesi. Questo vuol dire nonle corse, ma cercare diilpossibile”. Così, direttore Malattie infettive dell’Ospedale ‘L. Sacco’ di Milano, allo speciale ‘L’Aria che tira’ su La7. “Non puoi pensare di piazzare un ragazzino con la mascherina per più di mezzora continuativa”, ha aggiunto. “Meno banchi e più test, meno banchi e più ...

boscolo_massimo : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Tutte le ragioni del nervosismo di Conte: due inchieste (Trento e Bergamo), caos scuola, maggiora… - matteonerini : RT @israele360: #israele entra in lockdown per 3 settimane a partire da questo venerdì, vigilia del capodanno ebraico #roshhashana. 500 met… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: In questo grafico l'andamento del numero dei pazienti ricoverati (in reparto + terapia intensiva) in Italia. Il grafico co… - israele360 : #israele entra in lockdown per 3 settimane a partire da questo venerdì, vigilia del capodanno ebraico #roshhashana.… - Game_Set_Match_ : RT @LucaGattuso: In questo grafico l'andamento del numero dei pazienti ricoverati (in reparto + terapia intensiva) in Italia. Il grafico co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Massimo Coronavirus, Massimo Galli: “Non siamo pronti sul fronte sicurezza, fare il massimo senza corse” Meteo Web Il Covid-19 arriva a Telti, primo caso accertato

Telti, 13 settembre 2020– Il Covid-19 arriva a Telti, c’è un primo caso accertato e a comunicarlo è stato ieri sera il Sindaco Gian Franco Pinducciu: “Con la presente si informa che ieri 11.09 l’ ATS ...

Coronavirus: Zangrillo, ‘Berlusconi dimostra che seguendo regole si batte virus'

Milano, 13 set. (Adnkronos) - Silvio Berlusconi “ha dato grandi soddisfazione e credo che abbia personalmente contribuito a dimostrare che, seguendo delle regole codificate e precise, riusciremo ad av ...

Telti, 13 settembre 2020– Il Covid-19 arriva a Telti, c’è un primo caso accertato e a comunicarlo è stato ieri sera il Sindaco Gian Franco Pinducciu: “Con la presente si informa che ieri 11.09 l’ ATS ...Milano, 13 set. (Adnkronos) - Silvio Berlusconi “ha dato grandi soddisfazione e credo che abbia personalmente contribuito a dimostrare che, seguendo delle regole codificate e precise, riusciremo ad av ...