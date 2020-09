Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 94mila nuovi casi in India, in Brasile i contagi rallentano, la Cina sperimenta vaccino su migliaia di persone (Di domenica 13 settembre 2020) Sono saliti a 28.781.473 i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: è quanto riporta nell’ultimo aggiornamento la Johns Hopkins University, che tiene conto dei dati ufficiali dei singoli Paesi. Le vittime a livello globale sono 920.590, mentre le guarigioni sono 19.472.092. Il Brasile ha registrato 814 morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore e altri 33.523 casi aggiuntivi: lo ha confermato il Ministero della Sanità del Paese sudamericano. In Brasile è salito dunque a 131.210 il numero complessivo dei decessi e 4.315.687 casi confermati. Dopo un lungo decorso, è guarito il presidente Jair Bolsonaro, positivo dal 7 luglio scorso: guarita anche sua moglie, due dei loro cinque figli e diversi ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) Sono saliti a 28.781.473 itotali dinel: è quanto riporta nell’ultimo aggiornamento la Johns Hopkins University, che tiene conto dei dati ufficiali dei singoli Paesi. Le vittime a livello globale sono 920.590, mentre le guarigioni sono 19.472.092. Ilha registrato 814 morti pernelle24 ore e altri 33.523aggiuntivi: lo ha confermato il Ministero della Sanità del Paese sudamericano. Inè salito dunque a 131.210 il numero complessivo dei decessi e 4.315.687confermati. Dopo un lungo decorso, è guarito il presidente Jair Bolsonaro, positivo dal 7 luglio scorso: guarita anche sua moglie, due dei loro cinque figli e diversi ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia 9.406 nuovi casi e 80 morti nelle ultime 24 ore #coronavirus - fanpage : È andata a sostenere i test di medicina pur sapendo di essere positiva al Covid - Corriere : In Francia superati i 10mila contagi nelle ultime 24 ore - brumas00 : RT @vitalbaa: “Ci saranno disagi soprattutto all'inizio ma dovrete fare la vostra parte e rispettare le regole di sicurezza per tutelare la… - TgrRaiTrentino : Accelerazione dei contagi da #coronavirus in Alto Adige. Il report di oggi segnala 40 nuovi positivi, contro i 25 d… -