Coronavirus Latina e Provincia | 8 nuovi casi | ecco dove | la situazione aggiornata al 13 settembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 13 settembre 2020) Sono 8diche sono stati registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Di questi, 7 sono trattati a domicilio. Isono così distribuiti: Cisterna di(1),(2), Priverno (1), Sezze (2), e Roccagorga (2). Non si registranodecessi.nel Lazio: il punto dellaSono 143 idiche si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Gli attualipositivi sono 4755. 424 sono ricoverati non in terapia intensiva, 17 sono in terapia intensiva e 4314 sono in isolamento domiciliare. Da inizio pandemia sono 885 i deceduti e 7483 i guariti. In totale sono ...