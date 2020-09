Coronavirus, la virologa denuncia in diretta Tv: “Ho le prove, ecco com’è nato il Covid” (Di domenica 13 settembre 2020) La virologa cinese Li-Meng Yan sostiene di avere le prove scientifiche che dimostrano come il COVID-19 sia stato creato dall’uomo in Cina, in un laboratorio di Wuhan, prima città del mondo ad essere colpita dalla pandemia di Coronavirus. Attualmente, la dottoressa si trova negli Stati Uniti, dopo essere scappata da Hong Kong per evitare che il governo cinese, da lei accusato di aver insabbiato il suo lavoro, potesse perseguirla. La biologa ha rilasciato le sue affermazioni in un’intervista rilasciata alla conduttrice del talk show britannico Loose Women su ITV, Jane Moore. La dottoressa e virologa Li-Meng Yan ha affermato di possedere le prove di quanto afferma, ovvero che il COVID-19 sia opera dell’uomo e che non ... Leggi su howtodofor (Di domenica 13 settembre 2020) Lacinese Li-Meng Yan sostiene di avere lescientifiche che dimostrano come il COVID-19 sia stato creato dall’uomo in Cina, in un laboratorio di Wuhan, prima città del mondo ad essere colpita dalla pandemia di. Attualmente, la dottoressa si trova negli Stati Uniti, dopo essere scappata da Hong Kong per evitare che il governo cinese, da lei accusato di aver insabbiato il suo lavoro, potesse perseguirla. La biologa ha rilasciato le sue affermazioni in un’intervista rilasciata alla conduttrice del talk show britannico Loose Women su ITV, Jane Moore. La dottoressa eLi-Meng Yan ha affermato di possedere ledi quanto afferma, ovvero che il COVID-19 sia opera dell’uomo e che non ...

