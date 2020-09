Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 13 settembre: morti, contagi, guariti (Di domenica 13 settembre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 13 settembre 2020. Sono 1458 i nuovi casi e 7 i morti. Fatti oltre 20mila tamponi in meno rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.501 contagi e 6 morti. Sono 187 le persone in terapia intensiva (+5). In particolare, sono 265 i nuovi casi positivi in Lombardia, con il totale che tocca quota 16.899. È quanto emerge dal bollettino sull’andamento del contagio diffuso dalla Regione. I tamponi effettuati sono stati 12.844, cioè 1.822.993 complessivamente. I guariti/dimessi sono ... Leggi su tpi (Di domenica 13 settembre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, domenica 132020. Sono 1458 i nuovi casi e 7 i. Fatti oltre 20mila tamponi in meno rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.501e 6. Sono 187 le persone in terapia intensiva (+5). In particolare, sono 265 i nuovi casi positivi in Lombardia, con il totale che tocca quota 16.899. È quanto emerge dalsull’andamento delo diffuso dalla Regione. I tamponi effettuati sono stati 12.844, cioè 1.822.993 complessivamente. I/dimessi sono ...

