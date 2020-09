Coronavirus Italia, bollettino 13 settembre: 1.458 nuovi casi. Calano i tamponi: 72.143 (Di domenica 13 settembre 2020) I nuovi casi di Coronavirus in Italia registrano un lieve calo: sono 1.458 in 24 ore (ieri erano stati 1.501), ma anche i tamponi effettuati sono in diminuzione (72.143, mentre il giorno prima erano 92.706) (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 13 settembre. Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 187, 5 in più del 12 settembre. Secondo l'Iss, nelle ultime due settimane l'età mediana dei contagiati è di circa 35 anni. L'Istituto superiore di sanità ha sottolineato che, "sebbene il numero di casi riportato giornalmente sia numericamente simile a ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 13 settembre 2020) Idiinregistrano un lieve calo: sono 1.458 in 24 ore (ieri erano stati 1.501), ma anche ieffettuati sono in diminuzione (72.143, mentre il giorno prima erano 92.706) (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 13. Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 187, 5 in più del 12. Secondo l'Iss, nelle ultime due settimane l'età mediana dei contagiati è di circa 35 anni. L'Istituto superiore di sanità ha sottolineato che, "sebbene il numero diriportato giornalmente sia numericamente simile a ...

