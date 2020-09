Coronavirus Israele, altre tre settimane di lockdown (Di domenica 13 settembre 2020) Emergenza Coronavirus, in Israele il governo israeliano ha deciso di varare un nuovo lockdown per contenere l’epidemia. Tre settimane, a partire dalle 14 di venerdì 18 settembre, ache se la decisione sta scatenando dure polemiche. E non è stata nemmeno una scekta facile visto che diversi ministri sono contrari, a comonciare dal ti9tlare del Tesoro, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Emergenza, inil governo israeliano ha deciso di varare un nuovoper contenere l’epidemia. Tre, a partire dalle 14 di venerdì 18 settembre, ache se la decisione sta scatenando dure polemiche. E non è stata nemmeno una scekta facile visto che diversi ministri sono contrari, a comonciare dal ti9tlare del Tesoro, … L'articolo proviene da www.inews24.it.

