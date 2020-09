Coronavirus, in Lombardia 265 nuovi positivi e 3 morti. A Milano città scoperti 47 casi (Di domenica 13 settembre 2020) Il report di domenica 13 settembre fornito dalla Regione. Sempre alto il numero dei tamponi realizzati, oltre 12 mila. Sale al 2 per cento la percentuale di casi positivi rilevati rispetto al numero dei tamponi Leggi su corriere (Di domenica 13 settembre 2020) Il report di domenica 13 settembre fornito dalla Regione. Sempre alto il numero dei tamponi realizzati, oltre 12 mila. Sale al 2 per cento la percentuale dipositivi rilevati rispetto al numero dei tamponi

