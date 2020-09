Coronavirus, in Campania 122 nuovi positivi su 4.236 tamponi: 18 casi legati a rientri dalle vacanze (Di domenica 13 settembre 2020) Sono 122 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 18 casi di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro, a fronte di 4.236 tamponi. Il dato e’ dell’Unita’ di crisi della Regione e porta il totale positivi a 9.125, con 498.723 temponi processati dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso, per cui il totale resta a 451. I nuovi guariti sono 79, e il totale sale a 4.733, di cui 4.729 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 13 settembre 2020) Sono 122 idi Covid 19 innelle ultime 24 ore, di cui 18di rientro o connessi a precedentida rientro, a fronte di 4.236. Il dato e’ dell’Unita’ di crisi della Regione e porta il totalea 9.125, con 498.723 temponi processati dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso, per cui il totale resta a 451. Iguariti sono 79, e il totale sale a 4.733, di cui 4.729 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

