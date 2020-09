Coronavirus, in Brasile altri 814 morti nelle ultime 24 ore (Di domenica 13 settembre 2020) Il Brasile ha registrato 814 morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore e altri 33.523 casi aggiuntivi. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del Paese sudamericano. In Brasile è salito dunque a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 settembre 2020) Ilha registrato 814per24 ore e33.523 casi aggiuntivi. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del Paese sudamericano. Inè salito dunque a ...

SkyTG24 : Coronavirus, i Paesi con più casi: in Brasile rallenta ritmo contagi, Bolsonaro guarito - crispadafora : RT @SkyTG24: Coronavirus, i Paesi con più casi: in Brasile rallenta ritmo contagi, Bolsonaro guarito - Francesco_Riz : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Brasile altri 814 morti nelle ultime 24 ore #brasile - PaolaItalia5 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Brasile altri 814 morti nelle ultime 24 ore #brasile - VitaDaCagna : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Brasile altri 814 morti nelle ultime 24 ore #brasile -