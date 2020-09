Coronavirus, in Africa epidemia più lenta: pochi casi e pochi morti, tasso di letalità del 2,4% contro il 3,5% globale (Di domenica 13 settembre 2020) All’inizio della pandemia di Coronavirus si temeva l’eventuale dilagare del contagio in Africa, a causa della mancanza di strutture ospedaliere e attrezzature, invece il continente sta resistendo bene, con un tasso di letalità inferiore alla media globale. In Africa, l’epidemia procede lentamente, in calo in alcuni Paesi, e l’85% dei casi e’ concentrati in 8 Paesi (Sud Africa, Egitto, Marocco, Etiopia Nigeria, Algeria, Ghana e Kenya). Le cifre attuali del continente rappresentano il 4,1% dei casi confermati di Covid-19 e il 2,6% delle morti in tutto il mondo, secondo quanto segnalato dall’Istituto superiore di sanita’ (Iss) sul sito Epicentro. Tra ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) All’inizio della pandemia disi temeva l’eventuale dilagare del contagio in, a causa della mancanza di strutture ospedaliere e attrezzature, invece il continente sta resistendo bene, con undi letalità inferiore alla media. In, l’procedemente, in calo in alcuni Paesi, e l’85% deie’ concentrati in 8 Paesi (Sud, Egitto, Marocco, Etiopia Nigeria, Algeria, Ghana e Kenya). Le cifre attuali del continente rappresentano il 4,1% deiconfermati di Covid-19 e il 2,6% dellein tutto il mondo, secondo quanto segnalato dall’Istituto superiore di sanita’ (Iss) sul sito Epicentro. Tra ...

Loupo85 : RT @GiulioTerzi: In Francia il governo si prepara a varare nuove misure restrittive per arginare il virus - GiulioTerzi : In Francia il governo si prepara a varare nuove misure restrittive per arginare il virus - LucaDelponte1 : RT @Afri_Radio: ?? Nuovo Podcast! 'Russia e Turchia in competizione sul Mali' su @Spreaker #africa #coronavirus #covid_19 #covid19 #covid_19… - Afri_Radio : ?? Nuovo Podcast! 'Russia e Turchia in competizione sul Mali' su @Spreaker #africa #coronavirus #covid_19 #covid19… - LauraL07620640 : RT @G23Mld: @Francesco_Testi ti assicuro, una situazione allarmante! non sono pronti, ma neppure capaci di seguire le semplicissime indicaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Africa Coronavirus, perché in Africa uccide di meno? Le due ipotesi e la ricerca fallita per "campioni di sangue compromessi" LiberoQuotidiano.it Come gli Stati gestiscono i casi di contagio da Covid-19

Oggi è fissato a quattordici giorni, il periodo di isolamento richiesto ai pazienti di Covid-19 in Francia potrebbe presto essere ridotto. In altre parti del mondo si stanno adottando altre strategie ...

Il Covid-19 in Sudan dovrebbe farci pensare

In Italia il Covid ha lasciato segni graffianti sulla società con disabilità. Per esempio la carenza di operatori socio sanitari a domicilio conseguente l’afflusso verso le residenze. In Africa è succ ...

Oggi è fissato a quattordici giorni, il periodo di isolamento richiesto ai pazienti di Covid-19 in Francia potrebbe presto essere ridotto. In altre parti del mondo si stanno adottando altre strategie ...In Italia il Covid ha lasciato segni graffianti sulla società con disabilità. Per esempio la carenza di operatori socio sanitari a domicilio conseguente l’afflusso verso le residenze. In Africa è succ ...