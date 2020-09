Coronavirus, il nuovo bollettino medico: oltre 70 mila tamponi effettuati (Di domenica 13 settembre 2020) Disponibile il nuovo bollettino medico redatto dalla Protezione Civile sulla stato attuale della pandemia di Coronavirus in Italia. La Protezione Civile ha diffuso il nuovo bollettino sullo stato attuale della pandemia di Coronavirus in Italia. Ci sono 1458 contagiati in più rispetto alla giornata di ieri, 7 morti e 443 persone guarite dal virus. I … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Disponibile ilredatto dalla Protezione Civile sulla stato attuale della pandemia diin Italia. La Protezione Civile ha diffuso ilsullo stato attuale della pandemia diin Italia. Ci sono 1458 contagiati in più rispetto alla giornata di ieri, 7 morti e 443 persone guarite dal virus. I … L'articolo proviene da www.inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus: nuovo rialzo di positivi in Calabria, +18 Agenzia ANSA Coronavirus, il bollettino nazionale: 1.458 contagi e 7 morti nelle ultime 24h

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 72.143 tamponi e individuati 1.458 nuovi positivi al COVID-19. La Protezione Civile ha reso noti i dati rela ...

La situazione del contagio a Brescia e in Lombardia

Sono 265 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia (ieri erano 269) di cui 27 (ieri erano 24) nel Bresciano. Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+40), sempre alto il numero dei tamponi r ...

