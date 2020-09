Coronavirus | il ministro Speranza | “Dobbiamo resistere altri 6 mesi A fine inverno saremo salvi”

Leggi su tpi

(Di domenica 13 settembre 2020) Covid 19,: “Dobbiamosei” “Dobbiamo ancora mantenere il distanziamento, portare le mascherine, lavarci le mani, ma non è per sempre: dopo l’autunno e l’vedremo la luce“. Lo ha affermato ildella Salute, Roberto, in un’intervista a Repubblica in cui ha spiegato che “una cura e un vaccino per il Covid sono vicini” e quindi si tratta di “sei“. In questo senso ha ricordato che l’Ue sta comprando un pacchetto di vaccini “6 1, quello di AstraZeneva è uno dei sei ed è in fase più avanzata”. Sul ritorno a scuola...