Coronavirus, il bollettino nazionale: 1.458 contagi e 7 morti nelle ultime 24h (Di domenica 13 settembre 2020) La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 72. Leggi su tuttonapoli (Di domenica 13 settembre 2020) La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle24 ore. Sono stati effettuati 72.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - SkyTG24 : #Covid19 I dati di oggi ?? 1.458 nuovi casi ?? in aumento terapie intensive e ricoveri - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 13 settembre: 1458 nuovi casi e 7 morti - corriereag : Coronavirus in Sicilia, il bollettino di domenica: altri 61 casi (2 Agrigento) - Corriere Agrigentino Condividi Co… - AndreaMarano11 : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 13 settembre: 1458 nuovi casi e 7 morti [a cura di ELENA DE STABILE e GIOVANNI GAGLIARDI… -