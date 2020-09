Coronavirus, il bollettino di oggi. Speranza: “Dobbiamo resistere altri 6 mesi” (Di domenica 13 settembre 2020) Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, con il bollettino del Ministero della Salute che segna 1.458 casi, meno rispetto a ieri, bisogna registrare una diminuzione dei tamponi effettuati. Il Coronavirus spaventa in vista della riapertura delle scuole domani, per cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato un messaggio a studenti e docenti che tra poche ore torneranno tra i banchi. Coronavirus: il bollettino di oggi 13 settembre I casi di contagio di Coronavirus sono 1.458, che portano i casi totali a 287.753. Delle 38.509 persone attualmente positive, 2.042 sono ricoverate con sintomi, 187 in Terapia Intensiva (+5 rispetto a ieri) e 36.280 sono in isolamento domiciliare. Sono 213.634 i dimessi e guariti (+443) mentre le vittime sono 7, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 settembre 2020) Continua l’emergenzain Italia, con ildel Ministero della Salute che segna 1.458 casi, meno rispetto a ieri, bisogna registrare una diminuzione dei tamponi effettuati. Ilspaventa in vista della riapertura delle scuole domani, per cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato un messaggio a studenti e docenti che tra poche ore torneranno tra i banchi.: ildi13 settembre I casi di contagio disono 1.458, che portano i casi totali a 287.753. Delle 38.509 persone attualmente positive, 2.042 sono ricoverate con sintomi, 187 in Terapia Intensiva (+5 rispetto a ieri) e 36.280 sono in isolamento domiciliare. Sono 213.634 i dimessi e guariti (+443) mentre le vittime sono 7, ...

