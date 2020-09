Coronavirus, il bollettino di oggi 13 settembre: 1458 nuovi casi e 7 morti (Di domenica 13 settembre 2020) Fatti oltre 20mila tamponi in meno rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.501 contagi e 6 morti. Sono 187 le persone in terpia intensiava (+5). Nessuna regione è a zero contagi. La Lombardia è in testa Leggi su repubblica (Di domenica 13 settembre 2020) Fatti oltre 20mila tamponi in meno rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.501 contagi e 6. Sono 187 le persone in terpia intensiava (+5). Nessuna regione è a zero contagi. La Lombardia è in testa

