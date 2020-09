Coronavirus, i numeri in chiaro. Il ricercatore Tizzoni: «Ancora dubbi sulla reazione delle scuole in caso di contagi. Il vaccino? Non prima di fine inverno 2021» (Di domenica 13 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 13 settembre L’aggiornamento giornaliero sull’andamento della pandemia da Coronavirus parla di 1.458 nuovi contagi: un numero in lieve diminuzione rispetto a ieri quando i nuovi positivi erano stati 1.501. Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile e il ministero della Salute, poi, in Italia si registrano 7 decessi. numeri che arrivano a fronte di un calo di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: poco più di 72.000 quando ormai il trend si attestava ai 100.000 giornalieri. L’incremento di casi c’è, spiega Michele Tizzoni, ricercatore in epidemiologia computazionale della Fondazione Isi, Istituto per l’Interscambio Scientifico, di Torino. «Ma è l’effetto del ritorno dalle ... Leggi su open.online (Di domenica 13 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 13 settembre L’aggiornamento giornaliero sull’andamento della pandemia daparla di 1.458 nuovi: un numero in lieve diminuzione rispetto a ieri quando i nuovi positivi erano stati 1.501. Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile e il ministero della Salute, poi, in Italia si registrano 7 decessi.che arrivano a fronte di un calo di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: poco più di 72.000 quando ormai il trend si attestava ai 100.000 giornalieri. L’incremento di casi c’è, spiega Michelein epidemiologia computazionale della Fondazione Isi, Istituto per l’Interscambio Scientifico, di Torino. «Ma è l’effetto del ritorno dalle ...

