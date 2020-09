Coronavirus, Confesercenti: da inizio emergenza 'svaniti acquisti' per 59,2 miliardi (Di domenica 13 settembre 2020) I consumi non recuperano . E a sei mesi dall'inizio dell' emergenza Coronavirus , il bilancio è ancora negativo: tra marzo e agosto di quest'anno, le famiglie italiane hanno infatti speso in beni e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 settembre 2020) I consumi non recuperano . E a sei mesi dall'dell', il bilancio è ancora negativo: tra marzo e agosto di quest'anno, le famiglie italiane hanno infatti speso in beni e ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Confesercenti: da inizio emergenza 'svaniti acquisti' per 59,2 miliardi #coronavirus… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Confesercenti: da inizio emergenza 'svaniti acquisti' per 59,2 miliardi #coronavirus - midnightsilvia : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Confesercenti: da inizio emergenza 'svaniti acquisti' per 59,2 miliardi #coronavirus - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Confesercenti: da inizio emergenza 'svaniti acquisti' per 59,2 miliardi #coronavirus - mbi_theblogger : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Confesercenti: da inizio emergenza 'svaniti acquisti' per 59,2 miliardi #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Confesercenti Coronavirus, Confesercenti: da inizio emergenza "svaniti acquisti" per 59,2 miliardi TGCOM Coronavirus, Confesercenti: da inizio emergenza "svaniti acquisti" per 59,2 miliardi

I consumi non recuperano. E a sei mesi dall'inizio dell'emergenza coronavirus, il bilancio è ancora negativo: tra marzo e agosto di quest'anno, le famiglie italiane hanno infatti speso in beni e servi ...

Allarme sul Covid-19 nei ristoranti e prosegue la crisi dei piccoli negozi

. La crisi del commercio non è ancora finita, nel mese di luglio 2020 è stato registrato un altro calo nelle vendite. Una notizia che si accompagna alla chiusura di 117 mila piccole imprese nel settor ...

I consumi non recuperano. E a sei mesi dall'inizio dell'emergenza coronavirus, il bilancio è ancora negativo: tra marzo e agosto di quest'anno, le famiglie italiane hanno infatti speso in beni e servi .... La crisi del commercio non è ancora finita, nel mese di luglio 2020 è stato registrato un altro calo nelle vendite. Una notizia che si accompagna alla chiusura di 117 mila piccole imprese nel settor ...