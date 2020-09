Coronavirus, Briatore è guarito: "domiciliari" finiti dopo due tamponi negativi (Di domenica 13 settembre 2020) MILANO - Flavio Briatore è guarito dal Coronavirus . Lo apprende l'ANSA da fonti vicine all'imprenditore proprietario del Billionaire che, dopo due tamponi con esito negativo, nella tarda serata di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) MILANO - Flaviodal. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine all'imprenditore proprietario del Billionaire che,duecon esito negativo, nella tarda serata di ...

