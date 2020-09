Coronavirus: Boccia, 'governo con Sardegna, stop propaganda e pasticci' (2) (Di domenica 13 settembre 2020) (Adnkronos) - "La Sardegna è l'unica Regione italiana che ha avuto problemi con le linee guida nazionali approvate all'unanimità anche dalla stessa Sardegna; le regole funzionano ovunque tranne in Sardegna o si fa propaganda sulla pelle dei sardi? Il nostro obiettivo è sempre e solo garantire la massima sicurezza". "In questi mesi tra Stato e Regione abbiamo sempre lavorato per trovare accordi di varia natura sulle entrate, sui trasporti, sul federalismo fiscale, la Regione Sardegna ha avviato da marzo un'importante collaborazione con il Ministero della Difesa e la sanità militare; arrivare allo scontro adesso su un'ordinanza in materia di Covid-19, dopo i mesi passati a lottare fianco a fianco, rischia soltanto di far strumentalizzare politicamente l'emergenza sanitaria", ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) (Adnkronos) - "Laè l'unica Regione italiana che ha avuto problemi con le linee guida nazionali approvate all'unanimità anche dalla stessa; le regole funzionano ovunque tranne ino si fasulla pelle dei sardi? Il nostro obiettivo è sempre e solo garantire la massima sicurezza". "In questi mesi tra Stato e Regione abbiamo sempre lavorato per trovare accordi di varia natura sulle entrate, sui trasporti, sul federalismo fiscale, la Regioneha avviato da marzo un'importante collaborazione con il Ministero della Difesa e la sanità militare; arrivare allo scontro adesso su un'ordinanza in materia di Covid-19, dopo i mesi passati a lottare fianco a fianco, rischia soltanto di far strumentalizzare politicamente l'emergenza sanitaria", ...

