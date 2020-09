Coppia gay denuncia: “Discriminati da resort”. La risposta dei gestori: “Volevano il rimborso” (Di domenica 13 settembre 2020) Bari, 13 set – Davvero una storia strappalacrime quella di Marco e Denis, due gay di Padova, stretti in unione civile hanno che hanno deciso, romanticamente, di fare nell’omofoba Puglia – sì, quella di Nichi Vendola – il loro viaggio di nozze. A quanto dicono, lo chef del resort Canne Bianche di Fasano avrebbe disegnato con la salsa la forma di un pene su un piatto che veniva servito a loro. E via denunce, omofobia, appelli. Ma è vero? Parrebbe di no. O comunque, parrebbe che le prove non ci siano. La versione della Coppia gay “Ci siamo sentiti umiliati”, dicono i due a La Repubblica edizione barese. Casualmente, la loro unione è stata celebrata dal deputato Alessandro Zan (relatore alla Camera del Ddl contro l’omofobia). “Pensavo di essere in un piccolo paradiso, ma, nonostante la cura dei dettagli, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 13 settembre 2020) Bari, 13 set – Davvero una storia strappalacrime quella di Marco e Denis, due gay di Padova, stretti in unione civile hanno che hanno deciso, romanticamente, di fare nell’omofoba Puglia – sì, quella di Nichi Vendola – il loro viaggio di nozze. A quanto dicono, lo chef del resort Canne Bianche di Fasano avrebbe disegnato con la salsa la forma di un pene su un piatto che veniva servito a loro. E via denunce, omofobia, appelli. Ma è vero? Parrebbe di no. O comunque, parrebbe che le prove non ci siano. La versione dellagay “Ci siamo sentiti umiliati”, dicono i due a La Repubblica edizione barese. Casualmente, la loro unione è stata celebrata dal deputato Alessandro Zan (relatore alla Camera del Ddl contro l’omofobia). “Pensavo di essere in un piccolo paradiso, ma, nonostante la cura dei dettagli, ...

LaMentegatta : RT @francescatotolo: Discriminazioni pro rimborso? Perché la coppia gay non ha immortalato, semplicemente con una fotografia, le “volgarità… - mariomachille : 'Il fratello la uccide perché innamorata di un ragazzo': sarebbe stato il titolo giusto da scrivere. Ed invece si p… - PennyDreadfull_ : RT @ELENAGORINI2: Ha rifiutato In qualità di Sindaco di celebrare l’unione civile di una coppia gay dicendo “io non sposo le lesbiche e i f… -