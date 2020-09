Convocati Napoli | i 23 di Gattuso per la sfida allo Sporting Milik non convocato

(Di domenica 13 settembre 2020) , il polacco è sempre più lontano Ancora una volta non ci sarà Areknel. L’attaccante polacco – come riportato dal sito ufficiale della società azzurra -, non è rientrato neiper ladi questa sera contro lo. Ormai il futuro del giocatore è sempre più lontano dagli azzurri. Ecco la lista completa: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti. 📃 Idi @CP –👉 https://t.co/YBMFwevTcz 💙 #ForzaSempre ...

