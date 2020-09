Conte tira il pacco all' Europa

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 settembre 2020) Un sondaggione lungo 5 anni per monitorare e analizzare il grado di soddisfazione del cittadino nei confronti dei servizi della Pubblica Amministrazione. Costo: 500 milioni di euro. A carico dell'Unione Europea ovviamente. Nella bozza della lista dei circa 600 progetti che saranno presentati a Bruxelles per usare i soldi del Recovery (e che Il Tempo ha potuto consultare) non mancano oltre ai macroprogetti smart, green e hi-tech anche quelli poco comprensibili in termini di rilancio economico. Ma che sono la spia che il vizietto italiano di assaltare la diligenza dei soldi pubblici, nonostante i richiami di olandesi e popoli del Nord, sia sempre dietro l'angolo. Così spulciando tra le righe dell'elenco si scopre che mezzo miliardo di euro è richiesto dal ministero della Pubblica amministrazione per misurare la soddisfazione dei cittadini controllando sia la reputation sia ...