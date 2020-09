Conte bocciato anche dal preside del figlio: “Scuola nel caos, mancano banchi e insegnanti” (Di domenica 13 settembre 2020) La lettera di Giuseppe Conte ai ragazzi che domani riprenderanno la scuola è da oggi su tutti i siti principali di informazioni, con quelle parole un po’ patetiche, un po’ “paracule” del premier, che da un lato scarica sui governi precedenti le mancanze infrastrutturali (ma il Covid non è marcato 2019?), dall’altro invita tutti a sopportare i disagi. Disagi che però ieri sono stati duramente stigmatizzati da un professore non comune, il preside della scuola dove studia il figlio di Conte, che in una lettera ai genitori si era lamentato della carenze di tutti i tipi con i quali studenti e prof devono fare i conti. Una lettera che è stata poi commentata, oggi, in una intervista al “Corriere della Sera”, alla vigilia della promessa visita del premier ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 settembre 2020) La lettera di Giuseppeai ragazzi che domani riprenderanno la scuola è da oggi su tutti i siti principali di informazioni, con quelle parole un po’ patetiche, un po’ “paracule” del premier, che da un lato scarica sui governi precedenti le mancanze infrastrutturali (ma il Covid non è marcato 2019?), dall’altro invita tutti a sopportare i disagi. Disagi che però ieri sono stati duramente stigmatizzati da un professore non comune, ildella scuola dove studia ildi, che in una lettera ai genitori si era lamentato della carenze di tutti i tipi con i quali studenti e prof devono fare i conti. Una lettera che è stata poi commentata, oggi, in una intervista al “Corriere della Sera”, alla vigilia della promessa visita del premier ...

