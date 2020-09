Consumi, in sei mesi spariti 2.300 euro di spesa a famiglia (Di domenica 13 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – I Consumi non recuperano e, a sei mesi dall'inizio del lockdown e dell'emergenza, il bilancio è ancora negativo: tra marzo e agosto di quest'anno, le famiglie italiane hanno speso in beni e servizi oltre 2.300 euro in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un totale di 59,2 miliardi di acquisti ‘svanitì dall'avvio della crisi Covid. A stimarlo è Confesercenti. Anche dopo il riavvio delle attività, gli italiani hanno continuato a tagliare gli acquisti: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nei sei mesi che vanno da marzo ad agosto la spesa media in beni non alimentari è scesa di 1.170 euro a famiglia. A ridursi sono soprattutto le spese per abbigliamento e calzature (-278 ... Leggi su iltempo (Di domenica 13 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Inon recuperano e, a seidall'inizio del lockdown e dell'emergenza, il bilancio è ancora negativo: tra marzo e agosto di quest'anno, le famiglie italiane hanno speso in beni e servizi oltre 2.300in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un totale di 59,2 miliardi di acquisti ‘svanitì dall'avvio della crisi Covid. A stimarlo è Confesercenti. Anche dopo il riavvio delle attività, gli italiani hanno continuato a tagliare gli acquisti: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nei seiche vanno da marzo ad agosto lamedia in beni non alimentari è scesa di 1.170. A ridursi sono soprattutto le spese per abbigliamento e calzature (-278 ...

