(Di domenica 13 settembre 2020)con Zecchi all'ingresso della Tv Attesa e critiche per ilfra. Zecchi alla sede della Tv 12 settembre 2020 Unpacato quellodi domenica fra il ...

mariavenera2 : RT @Marin63Marco: Il Sindaco Brugnaro vince il confronto televisivo con il candidato della sinistra. Sono certo che i Veneziani ti rielegge… - ConchiEzio : RT @Marin63Marco: Il Sindaco Brugnaro vince il confronto televisivo con il candidato della sinistra. Sono certo che i Veneziani ti rielegge… - CarminaPippo : RT @Marin63Marco: Il Sindaco Brugnaro vince il confronto televisivo con il candidato della sinistra. Sono certo che i Veneziani ti rielegge… - veneziatoday : Confronto televisivo fra Baretta e Brugnaro, cosa hanno detto e le reazioni --> - Muskdaddy1 : @repubblica Bisognerebbe fare un confronto televisivo all'americana con chi è a favore del si e chi a favore del no… -

Ultime Notizie dalla rete : Confronto televisivo

VeneziaToday

Stefano Zecchi, candidato sindaco per il Partito dei Veneti, come promesso si è presentato davanti alla sede di Televenezia per chiedere (inutilmente, ndr) al direttore responsabile, Giovanni Vindigni ...Un confronto pacato quello televisivo di domenica fra il sindaco uscente Luigi Brugnaro e il candidato Pier Paolo Baretta. Il secondo aveva sfidato il primo a un dibattito lasciando a lui la scelta de ...