Confesercenti: in 6 mesi 'spariti' 2.300 euro a famiglia (Di domenica 13 settembre 2020) I consumi non recuperano. A sei mesi dall'inizio del lockdown e dell'emergenza, il bilancio è ancora negativo: tra marzo e agosto, le famiglie italiane hanno speso in beni e servizi oltre 2.300 euro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 settembre 2020) I consumi non recuperano. A seidall'inizio del lockdown e dell'emergenza, il bilancio è ancora negativo: tra marzo e agosto, le famiglie italiane hanno speso in beni e servizi oltre 2.300...

rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Confesercenti: in 6 mesi 'spariti' 2.300 euro a famiglia #confesercenti - Confesercenti : #Confesercenti: I #consumi non recuperano. E a sei mesi dall’inizio del #lockdown, tra marzo e agosto, le #famiglie… - Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Confesercenti: in 6 mesi 'spariti' 2.300 euro a famiglia #confesercenti - MediasetTgcom24 : Confesercenti: in 6 mesi 'spariti' 2.300 euro a famiglia #confesercenti -

Ultime Notizie dalla rete : Confesercenti mesi Confesercenti: in 6 mesi "spariti" 2.300 euro a famiglia TGCOM Confesercenti: in 6 mesi "spariti" 2.300 euro a famiglia

I consumi non recuperano. E a sei mesi dall'inizio del lockdown e dell'emergenza, il bilancio è ancora negativo: tra marzo e agosto di quest'anno, le famiglie italiane hanno speso in beni e servizi ol ...

Consumi, in sei mesi spariti 2.300 euro di spesa a famiglia

ROMA (ITALPRESS) - I consumi non recuperano e, a sei mesi dall'inizio del lockdown e dell'emergenza, il bilancio é ancora negativo: tra marzo e agosto di quest'anno, le famiglie italiane hanno speso i ...

I consumi non recuperano. E a sei mesi dall'inizio del lockdown e dell'emergenza, il bilancio è ancora negativo: tra marzo e agosto di quest'anno, le famiglie italiane hanno speso in beni e servizi ol ...ROMA (ITALPRESS) - I consumi non recuperano e, a sei mesi dall'inizio del lockdown e dell'emergenza, il bilancio é ancora negativo: tra marzo e agosto di quest'anno, le famiglie italiane hanno speso i ...