Confesercenti: consumi non recuperano, 59,2 miliardi svaniti nel periodo marzo – agosto (Di domenica 13 settembre 2020) I consumi non recuperano e, a sei mesi dall'inizio del lockdown e dell'emergenza, il bilancio e' ancora negativo: tra marzo e agosto di quest'anno, le famiglie italiane hanno speso in beni e servizi oltre 2.300 euro in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

