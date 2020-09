Come vanno Trump e Biden negli stati in bilico (Di domenica 13 settembre 2020) I sondaggi attribuiscono a Biden un vantaggio significativo, ma per certi versi Trump è messo meglio di com'era a questo punto quattro anni fa Leggi su ilpost (Di domenica 13 settembre 2020) I sondaggi attribuiscono aun vantaggio significativo, ma per certi versiè messo meglio di com'era a questo punto quattro anni fa

Ultime Notizie dalla rete : Come vanno Come vanno Trump e Biden negli stati in bilico Il Post Incentivi auto esauriti, ecco perché sono stati incapaci di rilanciare il mercato e svecchiare il parco

Venerdì 11 settembre sono finiti gli incentivi all'acquisto di macchine tra 91 e 100 gr/km di CO2. Cosa significa questa notizia? Primo. Una promozione che finisce dopo poche settimane ha il sapore de ...

Cirio: “Preoccupato per i miei figli. Non arretro di un millimetro e non ritiro l’ordinanza sulla scuola”

Domani accompagnerà a scuola la figlia più piccola, non prima di avere autocertificato sul diario di averle rilevato la temperatura. In una parola: Alberto Cirio si adeguerà all’ordinanza che lui stes ...

