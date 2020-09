Come sarà l’episodio musicale di Lucifer 5, tra cover dei Queen e improvvisazione (Di domenica 13 settembre 2020) L’episodio musicale di Lucifer 5 regalerà ai fan tante buone canzoni e divertimento assicurato. In un’intervista concessa a Entertainment Weekly, gli showrunners Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno anticipato qualcosa a proposito della seconda parte di stagione della serie Netflix. L’episodio in questione è il 5×10 intitolato Bloody Celestial Karaoke Jam. Per l’occasione è stata rilasciata una clip in cui Lucifer, Chloe, Ella e Dan si trovano sulla scena del crimine nel bel mezzo di un campo da football. Ad un certo punto, si uniscono all’esibizione di un gruppo di cheerleader, ballando e cantando sulle note di una cover di Another One Bites the Dust dei Queen. Per quale motivo? Nessuno lo sa, ma terminata la performance ... Leggi su optimagazine (Di domenica 13 settembre 2020) L’episodiodi5 regalerà ai fan tante buone canzoni e divertimento assicurato. In un’intervista concessa a Entertainment Weekly, gli showrunners Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno anticipato qualcosa a proposito della seconda parte di stagione della serie Netflix. L’episodio in questione è il 5×10 intitolato Bloody Celestial Karaoke Jam. Per l’occasione è stata rilasciata una clip in cui, Chloe, Ella e Dan si trovano sulla scena del crimine nel bel mezzo di un campo da football. Ad un certo punto, si uniscono all’esibizione di un gruppo di cheerleader, ballando e cantando sulle note di unadi Another One Bites the Dust dei. Per quale motivo? Nessuno lo sa, ma terminata la performance ...

