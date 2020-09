Colleferro, Marco Bianchi era già stato in carcere: arrestato per rissa, fu rilasciato dopo poche ore (Di domenica 13 settembre 2020) Marco Bianchi era già stato in carcere prima dell’arresto per l’omicidio di Willy Duarte Monteiro. Il 24enne, però, quella volta era rimasto a Rebibbia solo poche ore: interrogato dal gip, tornò subito in libertà. L’episodio risale a due anni fa, riporta La Repubblica. Tutto nacque da una rissa fuori da un locale. Al momento, il processo è nelle fasi iniziali, ma presto potrebbero aprirsene altri. Complessivamente, infatti, sono cinque i fascicoli a carico di Marco Bianchi. Tutti nella fase delle indagini, eccezion fatta per quello relativo alla rissa e per un secondo procedimento per lesioni. Una denuncia dopo l’altra Negli ultimi due anni, i ... Leggi su open.online (Di domenica 13 settembre 2020)era giàinprima dell’arresto per l’omicidio di Willy Duarte Monteiro. Il 24enne, però, quella volta era rimasto a Rebibbia soloore: interrogato dal gip, tornò subito in libertà. L’episodio risale a due anni fa, riporta La Repubblica. Tutto nacque da unafuori da un locale. Al momento, il processo è nelle fasi iniziali, ma presto potrebbero aprirsene altri. Complessivamente, infatti, sono cinque i fascicoli a carico di. Tutti nella fase delle indagini, eccezion fatta per quello relativo allae per un secondo procedimento per lesioni. Una denuncial’altra Negli ultimi due anni, i ...

ilpost : L’accusa per Marco e Gabriele Bianchi, i principali sospettati per l’omicidio di Colleferro, è passata da omicidio… - Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - valentinadigrav : RT @tempoweb: I fratelli #Bianchi hanno paura di ritorsioni: vogliono restare in isolamento #willymonteiro #colleferro #carcere #13settembr… - Faby7Roma3 : RT @FrancoBechis: Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito -