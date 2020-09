Codacons | “Wanda Nara si fa fotografare lato B dal figlio | è una forma di violenza”

Leggi su sportface

(Di domenica 13 settembre 2020) “Alla base dell’omicidio di Colleferro (Roma, ndr) vi sono anche i modelli sbagliati proposti dai social network dove regnano rapper e influencer che lanciano ai più giovani messaggi deviati e spesso pericolosi. Un esempio di messaggio profondamente sbagliato è quello dato dalla nota influencer Wandache, in questi giorni, è comparsa in una foto dove ille fotografa ilB”. Lo ha scritto iltramite una nota in cui menziona la moglie di Mauro Icardi tra i personaggi che mandano messaggi negativi agli adolescenti: “E’ unadi violenza – spiega l’associazione – verso i minori che vale ora alla star di Instagram, così come ad altre influencer che mercificano i propri figli pubblicando le immagini dei ...