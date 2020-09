Ciro Migliore | chi è il fidanzato trans di Maria Paola Gaglione

(Di domenica 13 settembre 2020) Si trova ora in ospedale ferito ma non in gravi condizioni, il compagno di, un ragazzo, nato di sesso femminile che si percepisce uomo.è morta nella ...

Ha ammesso le sue responsabilità di fronte ai carabinieri Michele Antonio Gaglione, 30 anni, dopo aver provocato l'incidente in cui è morta la sorella Maria Paola, di soli 20 anni, perché non accettav ...Si trova ora in ospedale ferito ma non in gravi condizioni Ciro Migliore, il compagno di Maria Paola Gaglione, un ragazzo trans, nato di sesso femminile che si percepisce uomo. Paola è morta nella not ...