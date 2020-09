Cina: 'Il Foglio', politici, imprenditori e criminali, oltre 4mila italiani schedati da Pechino (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - oltre quattromila nomi. Da Renzi a Ferrero, da Berlusconi a Merloni. E poi padri, madri, compagni e compagne di leader politici. Persino i loro figli appena maggiorenni. Ma anche criminali e presunti terroristi residenti sul suolo italiano. Una società privata, la Zhenhua della città di Shenzhen, in Cina, "raccoglie informazioni dettagliate all'estero su politici, sui loro familiari, su persone di interesse pubblico, membri delle istituzioni, imprenditori e criminali. Tutto per conto di Pechino. E lo fa anche in Italia". E' quanto emerge dall'analisi di un mastodontico database ottenuto dal Foglio insieme con altre testate internazionali come il Telegraph, il Sunday Times, l'Indian Express, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) -quattromila nomi. Da Renzi a Ferrero, da Berlusconi a Merloni. E poi padri, madri, compagni e compagne di leader. Persino i loro figli appena maggiorenni. Ma anchee presunti terroristi residenti sul suolo italiano. Una società privata, la Zhenhua della città di Shenzhen, in, "raccoglie informazioni dettagliate all'estero su, sui loro familiari, su persone di interesse pubblico, membri delle istituzioni,. Tutto per conto di. E lo fa anche in Italia". E' quanto emerge dall'analisi di un mastodontico database ottenuto dalinsieme con altre testate internazionali come il Telegraph, il Sunday Times, l'Indian Express, il ...

mariavenera2 : RT @claudiocerasa: Sorpresa: il populismo è diventato infetto. Governare la paura senza rimuoverla. Svolta Ue sulla Cina. Dove sta Fofò? Co… - mariavenera2 : RT @Davidovskij: Ottima inchiesta del @ilfoglio_it sulle operazioni di intelligence della Cina. Ecco come la Cina scheda migliaia di italia… - lasidoti : RT @Davidovskij: Ottima inchiesta del @ilfoglio_it sulle operazioni di intelligence della Cina. Ecco come la Cina scheda migliaia di italia… - CabriniGirl : RT @Davidovskij: Ottima inchiesta del @ilfoglio_it sulle operazioni di intelligence della Cina. Ecco come la Cina scheda migliaia di italia… - billecimarco : C'è un pezzone di @giuliapompili sul Foglio di oggi che dovete assolutamente leggere prima di dormire. Per fare bru… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina Foglio Ecco come la Cina scheda migliaia di italiani per aumentare la sua influenza Il Foglio Esclusiva del Foglio: così veniamo controllati dai cinesi

Oltre quattromila nomi. Da Renzi a Ferrero, da Berlusconi a Merloni. E poi padri, madri, compagni e compagne di leader politici. Persino i loro figli appena maggiorenni. Tra le persone di "interesse s ...

L'INIZIATIVA

I bambini più intrepidi (attenzione i posti sono limitati), possono aiutare l'antropologa Valentina Caleca a riconoscere le ossa degli animali vissuti tanto tempo fa a Ostia. Ogni bambino maneggerà os ...

Oltre quattromila nomi. Da Renzi a Ferrero, da Berlusconi a Merloni. E poi padri, madri, compagni e compagne di leader politici. Persino i loro figli appena maggiorenni. Tra le persone di "interesse s ...I bambini più intrepidi (attenzione i posti sono limitati), possono aiutare l'antropologa Valentina Caleca a riconoscere le ossa degli animali vissuti tanto tempo fa a Ostia. Ogni bambino maneggerà os ...